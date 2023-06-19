У Дніпропетровській області чоловік зламав хребет, впавши з черешні

Чоловік травмувався, впавши з черешні.

Про це розповіла медикиня Лариса Биданцева.

Інцидент стався 17 червня в Криничанському районі. Виклик до станції екстреної допомоги надійшов близько 9 години вечора. 46-річний чоловік звалився з черешні та травмувався. Приїхавши на виклик, медики “швидкої” з’ясували, що постраждалий впав з 3-метрової висоти.

Чоловік був у стані алкогольного сп’яніння, поліз на черешню, але не втримався на гілці та впав з дерева. У нього діагностували відкриту черепно-мозкову травму, струс мозку, перелом шийного відділу хребта, тетрапарез.

На місці йому надали екстрену медичну допомогу, а потім госпіталізували до однієї з лікарень Дніпра.

Медики закликають бути обережними та не вживати алкоголь.

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