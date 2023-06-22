В Днепре юноша выпил большое количество алкоголя и антидепрессантов: что с ним сейчас

Об этом на своей Facebook-странице сообщил медик Владислав Боднюк.
На днях на станцию экстренной помощи поступил вызов от взволнованной женщины. Она рассказала, что ее сын выпил большое количество алкоголя и антидепрессантов. Парень употребил весь блистер таблеток.
На место отправилась реанимационная бригада. Во время осмотра парень был в сознании, но мог его потерять в любой момент. Пострадавший успел сказать название и количество выпитых таблеток, поэтому медики смогли оказать необходимую помощь.
С диагнозом острое отравление лекарственными средствами молодого человека забрали в больницу.
Количество стрессовых ситуаций, с которыми каждый день сталкивается каждый из нас, достаточно велико. Кто справляется самостоятельно, кому помогают психологические тренинги, некоторым нужна медикаментозная помощь. Но, к сожалению, не всегда лекарство, выписанное пациенту, употребляется должным образом. Молодёжь начинает с ними экспериментировать путем смешивания с алкоголем. Применение любых лекарственных средств является ответственным поступком каждого, кто их принимает. Берегите свое здоровье, – предупреждают медики.
Напомним, ранее медики спасали мужчину, который сломал позвоночник, упав с черешни.
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