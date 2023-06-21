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У Дніпрі перейменували ще 35 вулиць: повний перелік

Сьогодні 17:46
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У Дніпрі понад 30 вулиць змінили свою назву.

Новости Днепра про У Дніпрі перейменували ще 35 вулиць: повний перелік

У Дніпрі змінили назву ще 35 вулиць. Відповідне рішення прийняли на сесії міськради 21 червня. 

Відтепер вулиця Агнії Барто називається Івана Багряного, Каверіна – професора Герасюти, Рилєєва – Івана Огієнка. Перейменували також вулицю Образцова, яка тепер Зразкова. 

Це перейменування можна назвати “літературним”, адже з мапи міста прибрали вулиці присвячені російським письменникам Горькому, Лермонтову, Крилову та Рилєєву. 

З переліку прибрали вулицю Гладкова, яку збиралися перейменувати на вулицю Романа Шнейдермана, але нове ім’я не сподобалося дніпрянам. 

Новости Днепра про У Дніпрі перейменували ще 35 вулиць: повний перелік

Новости Днепра про У Дніпрі перейменували ще 35 вулиць: повний перелік

Новости Днепра про У Дніпрі перейменували ще 35 вулиць: повний перелік

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Новости Днепра про У Дніпрі перейменували ще 35 вулиць: повний перелікУкраїнська

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