У Дніпрі перейменували ще 35 вулиць: повний перелік

У Дніпрі змінили назву ще 35 вулиць. Відповідне рішення прийняли на сесії міськради 21 червня.
Відтепер вулиця Агнії Барто називається Івана Багряного, Каверіна – професора Герасюти, Рилєєва – Івана Огієнка. Перейменували також вулицю Образцова, яка тепер Зразкова.
Це перейменування можна назвати “літературним”, адже з мапи міста прибрали вулиці присвячені російським письменникам Горькому, Лермонтову, Крилову та Рилєєву.
З переліку прибрали вулицю Гладкова, яку збиралися перейменувати на вулицю Романа Шнейдермана, але нове ім’я не сподобалося дніпрянам.
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