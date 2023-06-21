У Дніпрі перейменували ще 35 вулиць: повний перелік

У Дніпрі понад 30 вулиць змінили свою назву.

У Дніпрі змінили назву ще 35 вулиць. Відповідне рішення прийняли на сесії міськради 21 червня.

Відтепер вулиця Агнії Барто називається Івана Багряного, Каверіна – професора Герасюти, Рилєєва – Івана Огієнка. Перейменували також вулицю Образцова, яка тепер Зразкова.

Це перейменування можна назвати “літературним”, адже з мапи міста прибрали вулиці присвячені російським письменникам Горькому, Лермонтову, Крилову та Рилєєву.

З переліку прибрали вулицю Гладкова, яку збиралися перейменувати на вулицю Романа Шнейдермана, але нове ім’я не сподобалося дніпрянам.

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