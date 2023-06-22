У Києві стався вибух у багатоповерхівці, є загиблі: що відомо

У ніч проти 22 червня близько 03:20 у Дніпровському районі Києва на вулиці Малишка пролунав вибух та здійнялася пожежа в одній із багатоповерхівок.

На той час у регіоні повітряну тривогу не оголошували.

У пресслужбі ДСНС зазначили, що ймовірна причина вибуху — витік газу.

Попередньо, дві людини загинули, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Попередньо, дві людини загинули внаслідок вибуху в 16-ти поверховому будинку в Дніпровському районі столиці. Двох постраждалих госпіталізували, а двом медики надали допомогу на місці. З пошкоджених квартир врятували 18 мешканців. Загалом евакуювали людей з усіх помешкань будинку, — розповів Кличко.

У 16-поверхівці, за попередніми даними, зруйновано чотири та пошкоджено шість квартир.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Точну причини вибуху з’ясовують фахівці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що уночі росіяни атакували ракетами Криворізький район: що відомо.

Читайте також:

Українська

Автор: