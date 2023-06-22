У Києві стався вибух у багатоповерхівці, є загиблі: що відомо

На той час у регіоні повітряну тривогу не оголошували.
У пресслужбі ДСНС зазначили, що ймовірна причина вибуху — витік газу.
Попередньо, дві людини загинули, повідомив мер міста Віталій Кличко.
Попередньо, дві людини загинули внаслідок вибуху в 16-ти поверховому будинку в Дніпровському районі столиці. Двох постраждалих госпіталізували, а двом медики надали допомогу на місці. З пошкоджених квартир врятували 18 мешканців. Загалом евакуювали людей з усіх помешкань будинку, — розповів Кличко.
У 16-поверхівці, за попередніми даними, зруйновано чотири та пошкоджено шість квартир.
Пошуково-рятувальні роботи тривають. Точну причини вибуху з’ясовують фахівці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що уночі росіяни атакували ракетами Криворізький район: що відомо.
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