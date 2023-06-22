Уночі росіяни атакували ракетами Криворізький район: що відомо

Сьогодні вночі російські збройні сили випустили ракети по Лозуватській громаді Криворізького району.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 10 приватних житлових будинків, господарча споруда, 2 гаражи, 2 автомобілі, газопровід, водогін, лінії електропередачі.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Ворог знову запустив ракети з акваторії Азовського моря, звідки час підльоту значно менший, ніж з акваторії Каспію. Тип ракет наразі встановлюється. За даними Повітряних Сил, ймовірно, це були х22, – зазначив він.

Крім того, окупанти тричі за ніч обстріляли з артилерії Нікополь.

На щастя, без жертв і поранених.

В інших громадах області ніч пройшла тихо. росія хоче нас знищити, але їй цього не вдасться. Все відбудуємо, відновимо наші будинки та міста. Нехай день пройде спокійно, – написав Лукашук.

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