Уночі росіяни атакували ракетами Криворізький район: що відомо

Внаслідок обстрілу пошкоджено 10 приватних житлових будинків, господарча споруда, 2 гаражи, 2 автомобілі, газопровід, водогін, лінії електропередачі.
Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.
Ворог знову запустив ракети з акваторії Азовського моря, звідки час підльоту значно менший, ніж з акваторії Каспію. Тип ракет наразі встановлюється. За даними Повітряних Сил, ймовірно, це були х22, – зазначив він.
Крім того, окупанти тричі за ніч обстріляли з артилерії Нікополь.
На щастя, без жертв і поранених.
В інших громадах області ніч пройшла тихо. росія хоче нас знищити, але їй цього не вдасться. Все відбудуємо, відновимо наші будинки та міста. Нехай день пройде спокійно, – написав Лукашук.
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