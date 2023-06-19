Чи може росія підірвати Запорізьку АЕС: відповідь Подоляка

У росії сьогодні немає військових інструментів впливу на розвиток подій по лінії фронту, тому вона й використовує терористичні методи, як-от підрив Каховської ГЕС. Тож необхідно визнати, що ризики для окупованої Запорізької АЕС є.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

У росіян є тільки терористичні інструменти, такі як підрив ГЕС. І росія використала цей інструмент, пробуючи довести світу: давайте ви перестанете допомагати Україні, ви змусите Україну визнати наше право їх вбивати, історичне право їх мордувати, ви визнаєте, що ми маємо залишатися на частині території України, а ми будемо далі провокувати Україну, будемо далі пробувати її знищити і так далі. Але ви сьогодні маєте це все визнати, інакше ми будемо використовувати тероризм як такий, – пояснює Подоляк.

Він зазначив, що, якщо росіяни підірвуть ЗАЕС, то це буде “екологічною катастрофою пан’європейського рівня”.

У росії є, безумовно, така опція, як ЗАЕС, і ми маємо про це постійно говорити. Тому що екологічна катастрофа після підриву Каховської ГЕС – це ніщо в порівнянні з екологічною катастрофою пан’європейського рівня при спробі росії підірвати ЗАЕС, – акцентував Подоляк.

На його думку, є низка запобіжників, які допоможуть не допустити фатального сценарію на ЗАЕС.

По-перше, визнати, що є ризики, не удавати, що ризиків немає. По-друге, визнати, що це ризики, які пов’язані з атомною галуззю. І по-третє, є план, запропонований Україною: зона демілітаризації і обов’язковий вивід важкої техніки росіян чи просто росіян в повному обсязі. Персонал виключно український, хочете там поставити моніторингову місію МАГАТЕ – поставте, – говорить Подоляк.

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