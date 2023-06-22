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  • Росія планує терористичний акт на Запорізькій АЕС з викидом радіації, – Зеленський

Росія планує терористичний акт на Запорізькій АЕС з викидом радіації, – Зеленський

Сьогодні 12:01
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Українська розвідка отримала інформацію про те, що росія розглядає сценарій терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій атомній станції.

Новости Днепра про Росія планує терористичний акт на Запорізькій АЕС з викидом радіації, - Зеленський

Вони все підготували для цього.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

На жаль, уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам – кожному у світі. Усі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка – усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі. Жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти, – написав президент.

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС. Також Подоляк розповів, чи може росія підірвати Запорізьку АЕС.

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Новости Днепра про Росія планує терористичний акт на Запорізькій АЕС з викидом радіації, - ЗеленськийУкраїнська

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