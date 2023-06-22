Росія планує терористичний акт на Запорізькій АЕС з викидом радіації, – Зеленський

Українська розвідка отримала інформацію про те, що росія розглядає сценарій терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій атомній станції.

Вони все підготували для цього.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

На жаль, уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам – кожному у світі. Усі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка – усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі. Жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти, – написав президент.