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  • Российский олигарх пытается сохранить свой бизнес в Украине с помощью харьковского миллиардера

Российский олигарх пытается сохранить свой бизнес в Украине с помощью харьковского миллиардера

Сегодня 17:56
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Всем нам хорошо известно, что российские олигархи изрядно пустили корни в украинскую бизнес-сферу.

Новости Днепра про Российский олигарх пытается сохранить свой бизнес в Украине с помощью харьковского миллиардера

Среди них – Олег Дерипаска – российский предприниматель украинского происхождения, владелец холдинга «Базовый Элемент», миллиардер, один из самых богатых людей россии.

Этот мужчина годами скупал активы в Украине. Например, он выкупил «Запорожский алюминиевый комбинат», а также «Николаевский глиноземный завод» (поставщик сырья для его продукции), страховую компанию «ИНГО», «Харьковский тракторный завод» и т.д.

Конечно, когда началось вторжение россии в Украину, большинство активов российских олигархов в нашей стране было заморожено. Сейчас их хотят национализировать. Но российские бизнесмены не хотят терять просто так свои деньги, потому пытаются выкрутиться любым способом.

Так, Дерипаске не потерять имущество помогает кум, харьковский бизнесмен Александр Ярославский. Яркий пример этого привел в своем Telegram-канале шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.

Офис генпрокурора еще в апреле этого года заявил, что добился наложения ареста на «Глуховский карьер кварцитов». Это предприятие Дерипаски, поставлявшее сырье для ферросплавов в россию. Конечно, с нарушением закона. Стоимость актива оценили всего в 10 млн грн. Хотя настоящая цена может быть значительно выше. АРМА «нашло» управляющего для карьера. Как сообщили сами чиновники в СМИ – это компания Ярославского ЧАО «Бластко», — написал он.

Следует отметить, что Ярославский публично не осудил россию, не называл войну войной. А только пообещал на своей официальной странице в Facebook восстановить Харьков в будущем.

Новости Днепра про Российский олигарх пытается сохранить свой бизнес в Украине с помощью харьковского миллиардера

А для этого он даже намерен продать свою яхту.

Новости Днепра про Российский олигарх пытается сохранить свой бизнес в Украине с помощью харьковского миллиардера

Напомним, ранее мы писали, что кортеж Ярославского в феврале насмерть сбил мужчину.

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Новости Днепра про Российский олигарх пытается сохранить свой бизнес в Украине с помощью харьковского миллиардераУкраїнська Новости Днепра про Российский олигарх пытается сохранить свой бизнес в Украине с помощью харьковского миллиардераРусский

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