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Буданов рассказал, когда закончится война и применит ли рф ядерное оружие

Сегодня 17:10
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Он также анонсировал значительные победы ВСУ на фронте до зимы.

Новости Днепра про Буданов рассказал, когда закончится война и применит ли рф ядерное оружие

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью «Обозревателю» заявил, что война должна закончиться к следующему лету.

В конце весны это все должно закончиться. К лету все должно завершиться, — отметил Буданов, добавляя, что сначала Украина выйдет на границы 1991 года.

Он также рассказал, может ли россия применить ядерное оружие против Украины.

Ядерное оружие в любой стране мира – это средство сдерживания. Это в принципе не оружие, а инструмент, повторюсь, стратегического сдерживания. Могут ли они теоретически использовать ядерное оружие? Теоретически – могут, но это только ускорит распад рф, и они это отлично знают и понимают. Они все не так уж глупы, как бы нам ни хотелось, — рассказал глава ГУР.

Буданов также отметил, что к зиме еще предстоят значительные отвоевания наших территорий украинскими воинам: 

К концу года мы еще продвинемся вперед значительно, это будут значимые победы, вы скоро это увидите. Надеюсь, что это может быть Херсон.

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Новости Днепра про Буданов рассказал, когда закончится война и применит ли рф ядерное оружиеУкраїнська Новости Днепра про Буданов рассказал, когда закончится война и применит ли рф ядерное оружиеРусский

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