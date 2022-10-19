Російський олігарх намагається зберегти свій бізнес в Україні за допомогою харківського мільярдера

Усім нам добре відомо, що російські олігархи добряче пустили коріння в українську бізнес-сферу.

Серед них – Олег Дерипаска – російський підприємець українського походження, власник холдингу «Базовий Елемент», мільярдер, один із найбагатших людей росії.

Цей чоловік роками скуповував активи в Україні. Наприклад, він викупив “Запорізький алюмінієвий комбінат”, а також “Миколаївський глиноземний завод” (постачальник сировини для його продукції), страхову компанію “ІНГО”, “Харківський тракторний завод” тощо.

Звісно, коли розпочалося вторгнення росії в Україну, більшість активів російських олігархів у нашій країні було заморожено. Наразі їх хочуть націоналізувати. Але російські бізнесмени не хочуть втрачати просто так свої гроші, тому намагаються викрутитися будь-яким способом.

Так, Дерипасці не втратити його майно допомагає кум, харківський бізнесмен Олександр Ярославський. Яскравий приклад цього навів у своєму Telegram-каналі шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.

Офіс генпрокурора ще у квітні цього року заявив, що домігся накладення арешту на “Глухівський кар’єр кварцитів”. Це підприємство Дерипаски, яке постачало сировину для феросплавів у росію. Звісно, з порушенням закону. Вартість активу оцінили всього в 10 млн грн. Хоча справжня ціна може бути значно вищою. АРМА “знайшло” управителя для кар’єру. Як повідомили самі чиновники у ЗМІ – це компанія Ярославського ПрАТ “Бластко”, – написав він.

Слід зазначити, що Ярославський публічно не засудив росію, не називав війну війною. А лише пообіцяв на своїй офіційній сторінці у Facebook відновити Харків у майбутньому.

А для цього він навіть збирається продати свою яхту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кортеж Ярославського у лютому на смерть збив чоловіка.

Читайте також:

Українська

Автор: