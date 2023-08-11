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Российский «Кинжал» убил мальчика в Ивано-Франковской области

Сегодня 13:55
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В Ивано-Франковской области в результате ракетного удара погиб 8-летний мальчик.

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Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

В результате ракетного удара пострадал ребенок, которого в критическом состоянии госпитализировали в больницу, но к сожалению, несмотря на все усилия, его спасти не удалось.

В офисе генпрокурора уточнили, что погибший это 8-летний мальчик. Аэробалистическая ракета ударила по территории частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми.

Взрывной волной и обломками частично разрушено хозяйственное сооружение.

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Новости Днепра про Российский

Новости Днепра про Российский

Воздушная тревога на всей территории Украины была объявлена в 9:50. В Воздушных силах сообщили о пусках Кинжалов с территории РФ. Взрывы звучали в Киеве, Хмельницком и Винницкой области.

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