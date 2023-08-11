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Російський “Кинджал” вбив хлопчика на Івано-Франківщині

Сьогодні 13:55
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На Івано-Франківщині внаслідок ракетного удару загинув 8-річний хлопчик.

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Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Внаслідок ракетного удару постраждала дитина, яку в критичному стані ушпиталили до лікарні, але на жаль, попри усі зусилля, її врятувати не вдалося. 

У Офісі генпрокурора уточнили, що загиблий це 8-річний хлопчик. Аеробалістична ракета вдарила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми.

Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду.

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Повітряну тривогу на всій території України оголосили о 9:50. У Повітряних силах повідомили про пуски Кинджалів з території РФ. Вибухи лунали у Києві, Хмельницькому та на Вінничині. 

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