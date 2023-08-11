74-річний водій поїхав на “червоний”: у центрі Дніпра зіткнулися Volkswagen та Mitsubishi

Сьогодні, 11 серпня, у Центральному районі міста сталася аварія.
На перехресті вул. Антоновича та вул. Савченка зіткнулися Volkswagen Golf та Mitsubishi Lancer.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.
За словами очевидців, 74-річний водій Mitsubishi рухався по вулиці Антоновича в напрямку проспекту Поля. На перехресті пенсіонер проїхав на заборонений сигнал світлофора. У результаті відбулося зіткнення з автомобілем Volkswagen, водій якого рухався на зелений сигнал світлофора по вулиці Юрія Савченка.
Водій Volkswagen отримав травми, його госпіталізували. Попередньо у чоловіка — забій спини.
Усі обставини ДТП буде встановлювати слідчий.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині на трасі “лоб у лоб” зіткнулися легковик та фура: є загиблі та постраждалий.
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