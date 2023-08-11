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Дніпропетровщина – область, де розлучаються найчастіше

Сьогодні 10:34
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Лідер за частотою та кількістю розлучень - Київ, але серед областей рейтинг очолює Дніпропетровщина.

Новости Днепра про Дніпропетровщина - область, де розлучаються найчастіше

Про це свідчать дані порталу Опендатабот. 

За даними аналітиків, у 2023 році кількість розлучень стрімко виросла – 10 139 родин розпалися тільки за перше півріччя. Це на третину більше, ніж торік.

На першому місці Київ, де за перше півріччя розлучилося 1 678 пар, що дорівнює шостій частині від усіх розлучень в країні. 

Якщо торік лідирувала Дніпропетровщина, то цьогоріч в області поменшало розлучень, але їх багато. Регіон наразі посідає другий щабель антирейтингу з показником 1 248 розірваних шлюбів.

Також суттєве зростання кількості розлучень цьогоріч порівняно з показниками минулого року спостерігається у Харківській, Тернопільській та Миколаївській областях — в 1,6 рази.

Розлучень меншає тільки в Чернівецькій області, де за 2023 розлучилося всього 105 пар. 

Новости Днепра про Дніпропетровщина - область, де розлучаються найчастіше

Водночас саме в Києві та на Дніпропетровщині одружуються найчастіше. Якщо минулого року наша область очолювала цей рейтинг, то цьогоріч столиця нас посунула на другий щабель.

За півроку у Києві зареєстровано 9 292 шлюби. Це на 5% менше ніж до впровадження воєнного стану. Попри значне скорочення кількості нових реєстрацій шлюбів, Дніпропетровщина спустилася лише на другий щабель – 8660 одружень.

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Новости Днепра про Дніпропетровщина - область, де розлучаються найчастішеУкраїнська

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