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  • На Дніпропетровщині на трасі “лоб у лоб” зіткнулися легковик та фура: є загиблі та постраждалий

На Дніпропетровщині на трасі “лоб у лоб” зіткнулися легковик та фура: є загиблі та постраждалий

Сьогодні 09:34
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Сьогодні вночі на трасі М-04 Знам’янка — Луганськ — Ізварине поблизу селища Божедарівка сталася жахлива аварія.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі

Там “лоб у лоб” зіткнулися легковик Skoda FABIA та вантажний автомобіль DAF.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетрвоській області.

На жаль, двоє пасажирів Skoda загинули – це чоловіки 1992 та 2000 років народження. 32-річного водія легковика затиснуло в понівеченому авто.

Фахівці ДСНС за допомогою гідравлічного інструмента деблокували його. Постраждалого госпіталізували.

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі

Нагадаємо, раніше ми писали, що на трасі зіткнулися “швидка” і легковик: троє людей загинули.

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