На Дніпропетровщині на трасі “лоб у лоб” зіткнулися легковик та фура: є загиблі та постраждалий

Там “лоб у лоб” зіткнулися легковик Skoda FABIA та вантажний автомобіль DAF.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетрвоській області.
На жаль, двоє пасажирів Skoda загинули – це чоловіки 1992 та 2000 років народження. 32-річного водія легковика затиснуло в понівеченому авто.
Фахівці ДСНС за допомогою гідравлічного інструмента деблокували його. Постраждалого госпіталізували.
Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на трасі зіткнулися “швидка” і легковик: троє людей загинули.
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