Через сильний дощ у Дніпрі затопило кілька вулиць (ВІДЕО)

Дніпро накрила негода.

Усю ніч у Дніпрі йшов дощ, через це місто трішки підтопило.

Фото та відео опублікували у соцмережі.

На кадрах видно, що місцями вода дістає до кузова авто, машини просто “пливуть” вулицями.

За прогнозами синоптиків, сьогодні на Дніпропетровщині дощ буде увесь день, а також очікуються шквали та гроза.

Тому, виходячи з дому, беріть з собою парасольку!

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