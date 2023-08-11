Через сильний дощ у Дніпрі затопило кілька вулиць (ВІДЕО)

Усю ніч у Дніпрі йшов дощ, через це місто трішки підтопило.
Фото та відео опублікували у соцмережі.
На кадрах видно, що місцями вода дістає до кузова авто, машини просто “пливуть” вулицями.
За прогнозами синоптиків, сьогодні на Дніпропетровщині дощ буде увесь день, а також очікуються шквали та гроза.
Тому, виходячи з дому, беріть з собою парасольку!
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