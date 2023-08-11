Сьогодні, 11 серпня, у Кривому Розі пролунає вибух.
Але підстав для паніки немає – він виробничий.
Так, об 11:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі ПрАТ «ІНГЗК» (Інгулецький район).
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
За його словами, виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає.
Але у жодному разі не ігноруйте тривоги!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля сміттєвого бака хтось викинув “боєприпас”: що відомо.
Читайте також:
Сьогодні вночі на трасі М-04 Знам’янка — Луганськ — Ізварине…
І знову...
У четвер, 10 серпня, на території підприємства в селі Вишневе…
На Дніпропетровщині з'явилися нові їстівні равлики.