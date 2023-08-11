На Дніпропетровщині сьогодні буде гучно: пролунає вибух - Днепр Инфо
На Дніпропетровщині сьогодні буде гучно: пролунає вибух
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Сегодня 09:00

Усе під контролем!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині сьогодні буде гучно: пролунає вибух

Сьогодні, 11 серпня, у Кривому Розі пролунає вибух.

Але підстав для паніки немає – він виробничий.

Так, об 11:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі ПрАТ «ІНГЗК» (Інгулецький район).

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

За його словами, виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає.

Але у жодному разі не ігноруйте тривоги!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля сміттєвого бака хтось викинув “боєприпас”: що відомо.

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