74-летний водитель поехал на «красный»: в центре Днепра столкнулись Volkswagen и Mitsubishi

Сегодня, 11 августа, в Центральном районе города произошла авария.
На перекрестке ул. Антоновича и ул. Савченко столкнулись Volkswagen Golf и Mitsubishi Lancer.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
По словам очевидцев, 74-летний водитель Mitsubishi двигался по улице Антоновича в направлении проспекта Поля. На перекрестке пенсионер проехал на запрещенный сигнал светофора. В результате произошло столкновение с автомобилем Volkswagen, водитель которого двигался на зеленый сигнал светофора по улице Юрия Савченко.
Водитель Volkswagen получил травмы, его госпитализировали. Предварительно у мужчины – ушиб спины.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине на трассе «лоб в лоб» столкнулись легковушка и фура: есть погибшие и пострадавший.
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