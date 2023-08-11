74-летний водитель поехал на «красный»: в центре Днепра столкнулись Volkswagen и Mitsubishi

Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!

Сегодня, 11 августа, в Центральном районе города произошла авария.

На перекрестке ул. Антоновича и ул. Савченко столкнулись Volkswagen Golf и Mitsubishi Lancer.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По словам очевидцев, 74-летний водитель Mitsubishi двигался по улице Антоновича в направлении проспекта Поля. На перекрестке пенсионер проехал на запрещенный сигнал светофора. В результате произошло столкновение с автомобилем Volkswagen, водитель которого двигался на зеленый сигнал светофора по улице Юрия Савченко.

Водитель Volkswagen получил травмы, его госпитализировали. Предварительно у мужчины – ушиб спины.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине на трассе «лоб в лоб» столкнулись легковушка и фура: есть погибшие и пострадавший.

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