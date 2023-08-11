На Днепропетровщине на трассе «лоб в лоб» столкнулись легковушка и фура: есть погибшие и пострадавший

Там “лоб в лоб” столкнулись легковушка Skoda FABIA и грузовик DAF.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
К сожалению, двое пассажиров Skoda погибли – это мужчины 1992 и 2000 годов рождения. 32-летнего водителя легковушки зажало в поврежденном авто.
Специалисты ГСЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали его. Пострадавшего госпитализировали.
Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что на трассе столкнулись «скорая» и легковушка: три человека погибли.
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