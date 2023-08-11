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  • На Днепропетровщине на трассе «лоб в лоб» столкнулись легковушка и фура: есть погибшие и пострадавший

На Днепропетровщине на трассе «лоб в лоб» столкнулись легковушка и фура: есть погибшие и пострадавший

Сегодня 09:34
просмотров

Сегодня ночью на трассе М-04 Знаменка - Луганск - Изварино возле поселка Божедаровка произошла ужасная авария.

Новости Днепра про На Днепропетровщине на трассе

Там “лоб в лоб” столкнулись легковушка Skoda FABIA и грузовик DAF.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

К сожалению, двое пассажиров Skoda погибли – это мужчины 1992 и 2000 годов рождения. 32-летнего водителя легковушки зажало в поврежденном авто.

Специалисты ГСЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали его. Пострадавшего госпитализировали.

Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.

Новости Днепра про На Днепропетровщине на трассе

Новости Днепра про На Днепропетровщине на трассе

Напомним, ранее мы писали, что на трассе столкнулись «скорая» и легковушка: три человека погибли. 

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