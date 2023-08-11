Навіщо в Дніпрі в парку Зелений Гай знову перекладають плитку

На алеї в парку Зелений Гай перекладають плитку, стан якої, на думку дніпрян, був майже ідеальним. Тому містяни не розуміють навіщо її знову чіпають.
Підкажіть, будь ласка, яка необхідність перекладати плитку в парку Зелений Гай?», – запитує дніпрянин Дмитро, на думку якого стан плитки був майже ідеальним.
Як відповіли у громадській раді, плитка справді у нормальному стані. Проте її треба перекласти, адже у парку нещодавно здався зсув ґрунту, а разом із ним зрушила й плитка, яка не має бетонної підкладки, бо внизу під нею проходить водогін. Нині силами комунального підприємства плитку вирівнюють.
Сподіваємося, вона ще довго радуватиме гостей міського парку, – зазначають у міськраді.
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