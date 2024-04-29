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По Одесі вдарили ракетою зі касетними боєприпасами: 4 людини загинули, палає “замок Гаррі Поттера”

Сьогодні 20:58
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Надвечір 29 квітня по Одесі вдарили ракетою.

Новости Днепра про По Одесі вдарили ракетою зі касетними боєприпасами: 4 людини загинули, палає

За словами речника Сил оборони Півдня Плетенчука, по Одесі вдарили ракетою з касетними боєприпасами або шрапнеллю. Таку зброю використовують, аби уразити живу силу противника. Втім удар прийшовся по цивільних. “Прильот” був неподалік “замку Гаррі Поттера” або “замку Ківалова” – Палацу студентів Одеської національної юридичної академії. 

Станом на 20:50 кількість жертв російського удару по Одесі зросла до чотирьох осіб. Загинули три жінки й один чоловік. Постраждало 27 людей. Серед яких двоє дітей (16 та 5 років) і одна вагітна жінка. Четверо поранених у важкому стані, за їхні життя зараз борються лікарі, повідомляє керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Серед поранених і колишній одіозний нардеп від “Партії регіонів” Сергій Ківалов, біля резиденції якого стався “приліт”. З уламковими пораненнями стегна його госпіталізували до міської клінічної лікарні №10, звідти він виїхав до приватної клініки, повідомляють ЗМІ.

Тим часом пожежі в “Замку Гаррі Поттера” надано найвищий рівень складності. Техніка не може дістатися ближче, ніж за 600 метрів. Вже згорів дах споруди. Поки що приборкати вогонь не вдається. 

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Новости Днепра про По Одесі вдарили ракетою зі касетними боєприпасами: 4 людини загинули, палає Українська

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