Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Росіяни активно обстрілюють з РСЗВ, а ЗСУ руйнують логістику ворога: зведення Генштабу

Росіяни активно обстрілюють з РСЗВ, а ЗСУ руйнують логістику ворога: зведення Генштабу

Сегодня 19:45
просмотров

Протягом доби російські військові активно використовували РСЗВ. Тим часом наші воїни знищили залізничний міст в Чернігівці Запорізької області, аби завадити ворогу використовувати його у своїх цілях.

Новости Днепра про Росіяни активно обстрілюють з РСЗВ, а ЗСУ руйнують логістику ворога: зведення Генштабу

«Протягом доби російські окупанти завдали 2 авіаційні, 3 ракетні удари та здійснили понад 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетного ж удару завдано по об’єкту цивільної інфраструктури міста Запоріжжя», — пише пресслужба Генштабу.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Обстріли на інших напрямках:

  • на Слобожанському напрямку — з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Білий Колодязь, Бочкове, Мала Вовча та Комісарове;
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках — з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка, Греківка, Макіївка, Невське та Терни;
  • на Бахмутському напрямку — з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Курдюмівка та Озарянівка;
  • на Авдіївському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар’їнки;
  • на Новопавлівському напрямку — з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка Золота Нива;
  • на Запорізькому напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Новопіль, Темирівка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Білогір’я та Щербаки.

«На Херсонському напрямку безпосередньо від вогню ствольної та реактивної артилерії постраждали населені пункти Нікополь та Червоногригорівка Дніпропетровської області», — додає Генштаб.

Наразі окупанти продовжують зазнавати втрат в Україні. Внаслідок удару по району зосередження ворога у населеному пункті Денежникове Луганської області, росіяни втратили близько 50 осіб з особового складу. Також є й поранені. Водночас підтверджена ліквідація 8 окупантів та поранення 16 озброєних осіб 9 листопада в районі міста Амвросіївка Донецької області.

Тим часом у Мелітополі була відключена трансляція російського телебачення. Також фіксуються сильні проблеми з водопостачанням.

Досягнення наших героїв

«В результаті дій Сил оборони, пошкоджено залізничний міст в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області. Це унеможливлює використання споруди в інтересах російських окупантів», — пише пресслужба.

Підтверджено ураження розташування особового складу противника 15 листопада в районах населених пунктів Скадовськ, Новомиколаївка та Нова Маячка. Втрати росіян уточнюються. «Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 2 удари. Під ураження потрапили 2 позиції зенітних ракетних комплексів противника», — пише Генштаб.

Протягом доби наші артилеристи уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 2 склади боєприпасів російських окупантів.

Читайте також:

Новости Днепра про Росіяни активно обстрілюють з РСЗВ, а ЗСУ руйнують логістику ворога: зведення ГенштабуУкраїнська Новости Днепра про Росіяни активно обстрілюють з РСЗВ, а ЗСУ руйнують логістику ворога: зведення ГенштабуРусский

Автор:


Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Последние новости

    Кровавое ДТП: в Днепре на Поля Ford переехал женщину
    Кровавое ДТП: в Днепре на Поля Ford переехал женщину

    В Днепре на проспекте Александра Поля 16 ноября произошло жуткое ДТП.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В Днепре в четверг трамваи №19 завершат работу раньше: подробности
    В Днепре в четверг трамваи №19 завершат работу раньше: подробности

    Завтра, 17 ноября, в Днепре трамваи №19 завершат работу раньше.

    Сегодня 18:20
    1
    просмотров
    По улицам Кривого Рога ходят сбежавшие из Херсона военные РФ: полиция опровергла фейк
    По улицам Кривого Рога ходят сбежавшие из Херсона военные РФ: полиция опровергла фейк

    Полиция опровергла фейк о российских военных в Кривом Роге

    Сегодня 17:44
    просмотров
    В Вене активисты облили черной краской картину Климта, которой более 100 лет
    В Вене активисты облили черной краской картину Климта, которой более 100 лет

    15 ноября активисты организации "Последнее поколение" (Letzte Generation) облили черной маслянистой жидкостью картину Густава Климта "Смерть и жизнь" в Музее Леопольда в Вене.

    Сегодня 17:36
    1
    просмотров
    Тут был «Нью-Йорк» и угольные склады: какое здание в Днепре не изменилось за 100 лет (ФОТО)
    Тут был «Нью-Йорк» и угольные склады: какое здание в Днепре не изменилось за 100 лет (ФОТО)

    В Днепре не так много старинных зданий, которые «дожили» до наших дней в своем практически первозданном виде. Одно из них находится в центре Днепра, сотни горожан проходят мимо каждый день, но из-за блеклого цвета и обилия вывесок разглядеть старинное здание…

    Сегодня 17:22
    1
    просмотров
    В Днепре всех желающих бесплатно научат быть клоунами
    В Днепре всех желающих бесплатно научат быть клоунами

    В Днепре можно бесплатно стать клоуном и научиться фокусам.

    Сегодня 16:59
    0
    просмотров
    Из-за отключения света некоторые жители Днепра остались без воды: адреса
    Из-за отключения света некоторые жители Днепра остались без воды: адреса

    Сегодня, 16 ноября, из-за отключения света некоторые жители Днепра остались без воды.

    Сегодня 16:59
    0
    просмотров
    Верховная Рада продлила срок действия военного положения и общей мобилизации в Украине
    Верховная Рада продлила срок действия военного положения и общей мобилизации в Украине

    В Украине продлили срок действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 19 февраля 2023 года.

    Сегодня 16:23
    0
    просмотров
    Хотели зарядить телефон: под Днепром трое детей отравились парами бензина
    Хотели зарядить телефон: под Днепром трое детей отравились парами бензина

    В Днепре лечат троих мальчиков, отравившихся парами бензина.

    Сегодня 16:18
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине на детской площадке неизвестный стрелял по детям: комментарий полиции
    На Днепропетровщине на детской площадке неизвестный стрелял по детям: комментарий полиции

    В Слобожанском несколько дней подряд неизвестный стрелял по детям из травматического пистолета.

    Сегодня 15:59
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх