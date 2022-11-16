У Дніпрі у четвер трамваї №19 завершать роботу раніше: подробиці

Про це повідомляє КП «Дніпровський електротранспорт» ДМР.
Зміни пов’язані з ремонтом колії на Кайдацькому мосту.
Останні відправлення з кінцевих зупинок:
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом.
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