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У Дніпрі у четвер трамваї №19 завершать роботу раніше: подробиці

Сьогодні 18:20
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Завтра, 17 листопада, у Дніпрі трамваї №19 завершать роботу раніше.

Новости Днепра про У Дніпрі у четвер трамваї №19 завершать роботу раніше: подробиці

Про це повідомляє КП «Дніпровський електротранспорт» ДМР.

Зміни пов’язані з ремонтом колії на Кайдацькому мосту.

Останні відправлення з кінцевих зупинок: 

  • від пл. Старомостової о 19:16;
  • від ж/м Лівобережний-3 о 20:32.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом.

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Новости Днепра про У Дніпрі у четвер трамваї №19 завершать роботу раніше: подробиціУкраїнська

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