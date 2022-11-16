Росіяни активно обстрілюють з РСЗВ, а ЗСУ руйнують логістику ворога: зведення Генштабу

“Протягом доби російські окупанти завдали 2 авіаційні, 3 ракетні удари та здійснили понад 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетного ж удару завдано по об’єкту цивільної інфраструктури міста Запоріжжя”, – пише пресслужба Генштабу.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.
“На Херсонському напрямку безпосередньо від вогню ствольної та реактивної артилерії постраждали населені пункти Нікополь та Червоногригорівка Дніпропетровської області”, – додає Генштаб.
Наразі окупанти продовжують зазнавати втрат в Україні. Внаслідок удару по району зосередження ворога у населеному пункті Денежникове Луганської області, росіяни втратили близько 50 осіб з особового складу. Також є й поранені. Водночас підтверджена ліквідація 8 окупантів та поранення 16 озброєних осіб 9 листопада в районі міста Амвросіївка Донецької області.
Тим часом у Мелітополі була відключена трансляція російського телебачення. Також фіксуються сильні проблеми з водопостачанням.
“В результаті дій Сил оборони, пошкоджено залізничний міст в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області. Це унеможливлює використання споруди в інтересах російських окупантів”, – пише пресслужба.
Підтверджено ураження розташування особового складу противника 15 листопада в районах населених пунктів Скадовськ, Новомиколаївка та Нова Маячка. Втрати росіян уточнюються. “Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 2 удари. Під ураження потрапили 2 позиції зенітних ракетних комплексів противника”, – пише Генштаб.
Протягом доби наші артилеристи уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 2 склади боєприпасів російських окупантів.
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