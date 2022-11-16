Випускники шкіл 2023 року будуть здавати мультитест замість ЗНО: подробиці

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
За його словами, проведення мультитесту стане можливим після внесення змін до законодавства Верховною Радою. Також міністр повідомив, що національний мультипредметний тест, який МОН розглядає як альтернативу зовнішньому незалежному оцінюванню, матиме змінену форму. Зокрема, тестування вступників 2023 року враховуватиме розширені можливості для абітурієнтів, які вступатимуть на медичні, філологічні та технічні спеціальності.
Ми розробили певні альтернативи – національний мультипредметний тест з розширенням можливості вступу тих, хто готувався на медиків, тих, хто готувався на філологічні спеціальності, тих, хто готувався на технічні спеціальності, – зазначив міністр.
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