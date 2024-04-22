Житель Дніпра заправив авто на АЗС та заодно став багатшим на 1 млн гривень

Житель Дніпра виграв у миттєву лотерею 1 млн гривень.

Щасливий білет придбали на заправці “ОККО”, яка розташована на вул. Каштанова, 4-К, у Дніпрі. Лотерейним мільйонером 17 квітня став чоловік якого звати Артем. Про це повідомляє оператор державних лотерей “М.С.Л.”

Житель Дніпра приїхав на заправку, аби поповнити запаси бензину в машині, і вирішив випробувати удачу в миттєвій лотереї. Чоловік придбав лотерейний білет за 100 гривень. За декілька хвилин Артем дізнався про свій виграш прямо на касі АЗК.

Щасливчик уже зв’язався з представниками оператора лотерей та розпочав процедуру оформлення виграшу.

Як зазначили в МСЛ, це вже вдруге, коли у Дніпрі виграють головний приз, після купівлі лотерейного білета в мережі “ОККО”. 4 червня 2023 року відомий блогер з Дніпра та учасник кулінарного шоу “МастерШеф” Самвел Адамян разом зі своїми друзями виграв 50 тис. грн у миттєвій лотереї “Десять перлин”. Про це він розповів у своєму відеоблозі на YouTube-каналі.

Нагадаємо, у Павлограді живе найвезучіший гравець в Україні.

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