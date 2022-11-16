У Дніпрі неадекватний чоловік кидається на дітей

Як розповіла місцева мешканка Юлія, у районі вулиці Гулі Корольової невідомий чоловік кидається на людей та дітей. Жінка і сама ледь не стала жертвою його нападу.
Ходить він в районі дитячого містечка. Місцеві мешканці зазначають, що це не поодинокий випадок. Раніше цей же чоловік був помічений на кінцевій зупинці 57-ого маршруту.
Як розповів дніпрянин Сергій, він зробив зауваження чоловікові, який порпався в смітнику. Той відреагував з агресією і потім взяв цеглину та зайшов в автобус. Сергій ледве заспокоїв дебошира.
Мешканці зазначають, що якщо накричати на цього дебошира, то він заспокоїться, але краще викликати поліціянтів. Якщо ви живете в цьому районі, то будьте обережні.
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