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“В’язальний батальйон”: ППО Дніпра отримали підтримку

Сьогодні 18:15
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Трохи менше місяця тому розпочав свою роботу "В'язальний батальйон".

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Сьогодні оборонцям нашого неба передали 252 пари теплих шкарпеток.

На початку жовтня дніпрянам запропонували завітати до депутатської приймальні за пряжею, аби зв‘язати шкарпетки для наших воїнів. Розміри – 42 і 45, щодо дизайну – повна свобода. 

Найбільше учасниць проекту – з Райончика (просп. Дмитра Калнишевського – ред.).  Також чимало шкарпеток зв’язали мешканки Лівобережного-3, Калинівського (Клочко-6), Північного, району Слобожанського проспекту, вулиць Калинової, Образцова та інших мікрорайонів Дніпра. Чимало шкарпеток у кольорах нашого прапора, а деякі турботливі бабусі поклали в середину ще й солодкі смаколики.

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