“В’язальний батальйон”: ППО Дніпра отримали підтримку

Сьогодні оборонцям нашого неба передали 252 пари теплих шкарпеток.
На початку жовтня дніпрянам запропонували завітати до депутатської приймальні за пряжею, аби зв‘язати шкарпетки для наших воїнів. Розміри – 42 і 45, щодо дизайну – повна свобода.
Найбільше учасниць проекту – з Райончика (просп. Дмитра Калнишевського – ред.). Також чимало шкарпеток зв’язали мешканки Лівобережного-3, Калинівського (Клочко-6), Північного, району Слобожанського проспекту, вулиць Калинової, Образцова та інших мікрорайонів Дніпра. Чимало шкарпеток у кольорах нашого прапора, а деякі турботливі бабусі поклали в середину ще й солодкі смаколики.
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Надежда Захарченко
Автор:
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