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  • РФ раздумывает над тем, чтобы вывести войска из Херсона, — британская разведка

РФ раздумывает над тем, чтобы вывести войска из Херсона, — британская разведка

Сегодня 12:09
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Россияне готовятся бежать из Херсона.

Новости Днепра про РФ раздумывает над тем, чтобы вывести войска из Херсона, - британская разведка

Российская группировка на правом марте Днепра столкнулась с огромными проблемами. Об этом сообщает Министерство обороны Британии.

По словам минобороны Британии, российская группировка на правобережной Херсонской области столкнулась с огромными проблемами и признают это на самом высоком уровне.

Поэтому в РосСМИ опубликовали заявления недавнего назначенного командующего вооруженными силами РФ Сергея Суровикина, который и признал, что на Херсонщине «сложная ситуация».

Отмечается, что это очень необычно, когда командующий силами освещает негативные новости о так называемой «специальной военной операции». Вероятно, это и есть признак того, что Кремль готовит масштабный отвод своих сил на левобережную часть Херсонской области.

Но отступать им будет тяжело, потому что все мосты сильно разрушены.

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Новости Днепра про РФ раздумывает над тем, чтобы вывести войска из Херсона, - британская разведкаУкраїнська Новости Днепра про РФ раздумывает над тем, чтобы вывести войска из Херсона, - британская разведкаРусский

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