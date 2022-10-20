Россияне готовятся бежать из Херсона.

Российская группировка на правом марте Днепра столкнулась с огромными проблемами. Об этом сообщает Министерство обороны Британии.

По словам минобороны Британии, российская группировка на правобережной Херсонской области столкнулась с огромными проблемами и признают это на самом высоком уровне.

Поэтому в РосСМИ опубликовали заявления недавнего назначенного командующего вооруженными силами РФ Сергея Суровикина, который и признал, что на Херсонщине «сложная ситуация».

Отмечается, что это очень необычно, когда командующий силами освещает негативные новости о так называемой «специальной военной операции». Вероятно, это и есть признак того, что Кремль готовит масштабный отвод своих сил на левобережную часть Херсонской области.

Но отступать им будет тяжело, потому что все мосты сильно разрушены.