Российская группировка на правом марте Днепра столкнулась с огромными проблемами. Об этом сообщает Министерство обороны Британии.
По словам минобороны Британии, российская группировка на правобережной Херсонской области столкнулась с огромными проблемами и признают это на самом высоком уровне.
Поэтому в РосСМИ опубликовали заявления недавнего назначенного командующего вооруженными силами РФ Сергея Суровикина, который и признал, что на Херсонщине «сложная ситуация».
Отмечается, что это очень необычно, когда командующий силами освещает негативные новости о так называемой «специальной военной операции». Вероятно, это и есть признак того, что Кремль готовит масштабный отвод своих сил на левобережную часть Херсонской области.
Но отступать им будет тяжело, потому что все мосты сильно разрушены.
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