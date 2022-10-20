Днепропетровщина переходит на режим «тотальной экономии» электричества, — Резниченко

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко призвал жителей Днепра и области сознательно потреблять электричество и ограничить использование техники в пиковые часы, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, пострадавшую в результате российских атак.

Он сообщил, с сегодняшнего дня Днепропетровщина переходит на режим «тотальной экономии» электричества с 7 утра и до 11 вечера.

Такое решение касается как промышленных предприятий, торговых центров, офисов, так и бытовых потребителей.

«Это вынужденный шаг по восстановлению баланса энергосистемы. И от этого зависит его жизнеспособность. Удары россиян по энергетике повлекли за собой дефицит. Сейчас каждая включенная витрина, рекламный щит или стиральная машинка способны привести к серьезным аварийным отключениям», – отметил он.

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