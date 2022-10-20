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В Днепре на Новом мосту стоят троллейбусы: что произошло

Сегодня 10:15
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Транспорт стоит по направлению к левому берегу.

Новости Днепра про В Днепре на Новом мосту стоят троллейбусы: что произошло

Сегодня в Днепре на Новом мосту остановилось движение троллейбусов.

Как сообщает «Информатор», это связано с обрывом линии.

Поэтому, если вы планируете ехать через мост на левый берег, учитывайте этот момент.

Новости Днепра про В Днепре на Новом мосту стоят троллейбусы: что произошло

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