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  • Оккупанты вновь ударили по Запорожской области: ракета упала возле одной из школ

Оккупанты вновь ударили по Запорожской области: ракета упала возле одной из школ

Сегодня 10:00
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Российские войска утром 20 октября в очередной раз обстреляли Запорожскую область. Вражеская ракета упала на территории одной из школ.

Новости Днепра про Оккупанты вновь ударили по Запорожской области: ракета упала возле одной из школ

Об этом сообщает замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Российские террористы сегодня утром, около 7:20, нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в пгт Камышеваха. Информация о разрушениях и жертвах уточняется», — написал он.

Как сообщает Камышевахский поселковый совет, в результате удара повреждены жилые дома. Пострадавших, к счастью, нет.

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