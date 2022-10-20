Оккупанты вновь ударили по Запорожской области: ракета упала возле одной из школ

Об этом сообщает замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
«Российские террористы сегодня утром, около 7:20, нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в пгт Камышеваха. Информация о разрушениях и жертвах уточняется», — написал он.
Как сообщает Камышевахский поселковый совет, в результате удара повреждены жилые дома. Пострадавших, к счастью, нет.
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