Первый уровень опасности: в Днепре объявили штормовое предупреждение

Уровень опасности 1 (желтый). Лучше обходить аварийные деревья и сомнительные рекламные щиты.

Днем в городе Днепр и области ожидается усиление северо-западного ветра 15-20 м/с.

Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии на 20 – 22 октября 2022 года объявлено предупреждение об опасном метеорологическом явлении:

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Российские войска утром 20 октября в очередной раз обстреляли Запорожскую…

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