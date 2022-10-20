Первый уровень опасности: в Днепре объявили штормовое предупреждение

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии на 20 – 22 октября 2022 года объявлено предупреждение об опасном метеорологическом явлении:
Днем в городе Днепр и области ожидается усиление северо-западного ветра 15-20 м/с.
Уровень опасности 1 (желтый). Лучше обходить аварийные деревья и сомнительные рекламные щиты.
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