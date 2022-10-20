РФ роздумує над тим, щоб вивести війська з Херсона, – британська розвідка

Через це у РосЗМІ опублікували заяви нещодавнього призначеного командувача збройними силами рф Сергія Суровікіна, який й визнав, що на Херсонщині “складна ситуація”.
Зазначається, що це дуже незвичайно, коли командувач сил висвітлює негативні новини про так звану “спеціальну військову операцію”. Ймовірно, це і є ознакою того, що Кремль готує масштабне відведення своїх сил на лівобережну частину Херсонської області.
Але відступати їм буде важко, бо всі мости сильно зруйновані.
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Усім нам добре відомо, що російські олігархи добряче пустили коріння…
Кількість ракет на росії впала до критичного рівня.
Світла пам'ять!
Він також анонсував значні перемоги ЗСУ на фронті до зими.