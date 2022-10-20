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РФ роздумує над тим, щоб вивести війська з Херсона, – британська розвідка

Сьогодні 12:09
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Росіяни готуються тікати з Херсону.

Новости Днепра про РФ роздумує над тим, щоб вивести війська з Херсона, - британська розвідка

Російське угруповання на правому березні Дніпра зіткнулося з величезними проблемами. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.
 
За словами міноборони Британії, російське угруповання на правобережній Херсонщині зіткнулося з величезними проблемами і визнають це на найвищому рівні. 
 

Через це у РосЗМІ опублікували заяви нещодавнього призначеного командувача збройними силами рф Сергія Суровікіна, який й визнав, що на Херсонщині “складна ситуація”.

Зазначається, що це дуже незвичайно, коли командувач сил висвітлює негативні новини про так звану “спеціальну військову операцію”. Ймовірно, це і є ознакою того, що Кремль готує масштабне відведення своїх сил на лівобережну частину Херсонської області.

Але відступати їм буде важко, бо всі мости сильно зруйновані. 

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