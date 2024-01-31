Резал пальцы и бил: в Кривом Роге осудили палача, который похитил двух парней, подумав, что они воры

Спустя четыре года вынесли приговор мужчине, который похитил двух подростков, потому что подумал, что они его обокрали.

В июле 2020 года мужчина совершил «самосуд» над двумя несовершеннолетними ребятами. Почти двое суток обвиняемый держал подростков в своем подвале. Об этом говорится в приговоре Жовтневого суда Кривого Рога.

Резонансная история произошла еще летом 2020 года, когда копы объявили о розыске двух пропавших парней. Через двое суток оказалось, что детей похитил мужчина, похитивший подростков, потому что те якобы его обокрали.

В материалах суда раскрылись детали жуткого преступления. Все началось ранним утром 19 июля, когда мужчина уже с ребятами в багажнике своего BMW приехал к знакомым и рассказал, что ночью поймал тех, кого подозревает в краже собственного имущества.

Чтобы дети не могли убежать, мужчина надел на головы мешки, которые завязал скотчем на шее. Они умоляли палача их отпустить, потому что ничего не делали, но тот решил «проучить» подростков.

Вместе со своим другом мужчина сначала вывез детей на дорогу, где сильно побил. Избиением обвиняемый хотел выбить из детей раскаяние в совершенной краже. После этого подозреваемый отрубил мечом мизинец одного из ребят.

Истекая кровью, с разбитыми головами и многочисленными ссадинами, теряя сознание от боли, несчастные терпели издевательства. Впоследствии детей бросили в подвал гаража, где продолжили истязать.

Ночью детей оставили в яме, которую закрыли железной решеткой и прикрыли ковром. Утром 20 июля, спустя почти двое суток издевательств, детей освободили копы. К правоохранителям обратились родители, которые забили тревогу после исчезновения детей.

Суд продолжался почти четыре года. Во время заседания сообщник палача, участвовавший в избиении детей, своей вины не признал и говорил, что был только свидетелем.

Сам же обвиняемый пытался давить на суд, заявлял о непозволительных методах проведения досудебного расследования, подавал жалобу на деятельность сотрудников полиции, но проверка ДБР не выявила указанных нарушений.

Несмотря на то, что подозреваемый отрицал все обвинения в его сторону, прокуроры предоставили достаточно доказательств того, что мужчина пытал детей.

В результате суд признал гражданина виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 УК Украины и назначил окончательное наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Срок отбывания наказания следует считать с 21 июля 2020 года.

Взыскать с подсудимого в доход государства расходы по привлечению эксперта за проведение судебной генетико-молекулярной экспертизы 8 273,35 гривен.

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