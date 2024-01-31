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Різав пальці та бив: у Кривому Розі засудили ката, який поневолив двох хлопців, бо подумав, що вони крадії

Сьогодні 15:13
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Через чотири роки винесли вирок чоловіку, який поневолив двох підлітків, бо подумав, що вони його обікрали.

Новости Днепра про Різав пальці та бив: у Кривому Розі засудили ката, який поневолив двох хлопців, бо подумав, що вони крадії

У липні 2020 року чоловік вчинив “самосуд” над двома неповнолітніми хлопцями. Майже дві доби обвинувачений тримав підлітків у своєму підвалі. Про це йдеться у вироці Жовтневого суду Кривого Рогу. 

Резонансна історія трапилася ще влітку 2020 року, коли копи оголосили про розшук двох зниклих хлопців. Через дві доби виявилося, що дітей викрав чоловік, який поневолив підлітків, бо ті нібито щось в нього вкрали. 

У матеріалах суду розкрилися деталі моторошного злочину. Усе почалося рано вранці 19 липня, коли чоловік уже з хлопцями в багажнику свого BMW приїхав до знайомих і розказав, що вночі зловив тих, кого підозрює у крадіжці власного майна.

Аби діти не могли втекти, чоловік одягнув на їхні голови мішки, які зав’язав скотчем на шиї. Вони благали ката їх відпустили, бо нічого не робили, але той вирішив “провчити” підлітків. 

Разом зі своїм другом чоловік спочатку вивіз дітей на дорогу, де сильно відгамселив. Побиттям обвинувачений хотів вибити з дітей каяття у вчиненій крадіжці. Після цього підозрюваний відрубав мечем мізинець одного із хлопців.

Стікаючи кров’ю, з розбитими головами та численними саднами, втрачаючи свідомість від болю, бідолашні терпіли знущання. Згодом дітей кинули в підвал гаража, де продовжили катувати.

Вночі дітей залишили у ямі, яку закрили залізними ґратами та прикрили килимом. Зранку 20 липня, через майже дві доби знущань, дітей визволили копи. До правоохоронців звернулися батьки, які забили на сполох після зникнення дітей. 

Суд тривав майже чотири роки. Під час засідання спільник ката, який брав участь у побитті дітей, свою вину не визнав і казав, що був тільки свідком. 

Новости Днепра про Різав пальці та бив: у Кривому Розі засудили ката, який поневолив двох хлопців, бо подумав, що вони крадії

Сам же обвинувачений намагався тиснути на суд, заявляв про недозволені методи проведення досудового розслідування, подавав скаргу на діяльність працівників поліції, але перевірка ДБР не виявила зазначених ним порушень.

Попри те, що підозрюваний заперечував усі звинувачення в його сторону, прокурори надали достатньо доказів того, що чоловік катував дітей.

У результаті, суд визнав громадянина винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України та призначив остаточне покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Строк відбування покарання слід рахувати з 21 липня 2020 року.

Стягнути з підсудного в дохід держави витрати на залучення експерта за проведення судової генетико-молекулярної експертизи 8 273,35 гривень.

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Новости Днепра про Різав пальці та бив: у Кривому Розі засудили ката, який поневолив двох хлопців, бо подумав, що вони крадіїУкраїнська Новости Днепра про Різав пальці та бив: у Кривому Розі засудили ката, який поневолив двох хлопців, бо подумав, що вони крадіїРусский

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