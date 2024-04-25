Жителям Днепра напомнили, кому и когда делать прививки против полиомиелита: лекарства от него не существует

Полиомиелит — это опасное заболевание, которое вызывает полиовирус. Он поражает нервную систему и может привести к неизлечимому параличу и летальным исходам. В октябре 2021 года в Украине зафиксировали случай полиомиелита в Ровенской области. А уже в январе 2022 года — случай острого вялого паралича диагностировали у ребенка из Закарпатья.
Самые уязвимые к этому заболеванию — дети до 5 лет. Лекарств от него не существует, а вакцинация является самым эффективным способом профилактики этой болезни.
В Министерстве здравоохранения напомнили, кому и когда делать прививки против полиомиелита.
Отмечается, что для защиты против вируса полиомиелита в Украине используют два типа вакцин:
Важно: каждый ребенок до 14 лет должен получить шесть доз вакцины против полио. Прививки проводятся в 2, 4 (ИПВ), далее в 6 и 18 месяцев, 6 и 14 лет (ОПВ) и обеспечивают защиту на всю жизнь.
Прививки по календарю — бесплатные, сделать их можно в медучреждениях каждой области, — отметили в Минздраве.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине растет заболеваемость опасной инфекционной болезнью.
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