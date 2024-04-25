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  • Жителям Днепра напомнили, кому и когда делать прививки против полиомиелита: лекарства от него не существует

Жителям Днепра напомнили, кому и когда делать прививки против полиомиелита: лекарства от него не существует

Сегодня 10:45
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Для защиты против вируса полиомиелита в Украине используют два типа вакцин!

Новости Днепра про Жителям Днепра напомнили, кому и когда делать прививки против полиомиелита: лекарства от него не существует

Полиомиелит — это опасное заболевание, которое вызывает полиовирус. Он поражает нервную систему и может привести к неизлечимому параличу и летальным исходам. В октябре 2021 года в Украине зафиксировали случай полиомиелита в Ровенской области. А уже в январе 2022 года — случай острого вялого паралича диагностировали у ребенка из Закарпатья.

Самые уязвимые к этому заболеванию — дети до 5 лет. Лекарств от него не существует, а вакцинация является самым эффективным способом профилактики этой болезни.

В Министерстве здравоохранения напомнили, кому и когда делать прививки против полиомиелита.

Отмечается, что для защиты против вируса полиомиелита в Украине используют два типа вакцин:

  • инактивированную (ИПВ), которая вводится в виде инъекций,
  • оральную (ОПВ), которую дают в виде капель в рот. Капли формируют иммунитет в кишечнике ребенка, тем самым останавливают распространение инфекции.

Важно: каждый ребенок до 14 лет должен получить шесть доз вакцины против полио. Прививки проводятся в 2, 4 (ИПВ), далее в 6 и 18 месяцев, 6 и 14 лет (ОПВ) и обеспечивают защиту на всю жизнь.

Прививки по календарю — бесплатные, сделать их можно в медучреждениях каждой области, — отметили в Минздраве.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине растет заболеваемость опасной инфекционной болезнью.

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