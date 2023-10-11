Рекорд за три года: Днепропетровщина возглавила необычный рейтинг по Украине

Днепропетровщина в лидерах по количеству открытых ФЛП.

По данным портала открытых данных Опендатабот, за сентябрь 2023 года в Украине открылось рекордное количество новых ФЛП.

В сентябре зарегистрировали 35 587 новых бизнесов – это самые высокие показатели не только за время войны, но и за последние три года. Днепропетровщина среди лидеров по количеству новых открытых бизнесов в сентябре.

Возглавляет рейтинг Киев, где появились 4 тысячи 764 предпринимателя, а вот среди областей на первом городе Днепропетровщина, где только за сентябрь открыли 3 тысячи 210 новых бизнесов.

Наиболее востребованы сферы, в которых открывают новые бизнесы украинцы: розничная торговля – 12 777, предоставление индивидуальных услуг – 3 244, оптовая торговля – 2 343.

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