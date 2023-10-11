Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Рекорд за три года: Днепропетровщина возглавила необычный рейтинг по Украине

Рекорд за три года: Днепропетровщина возглавила необычный рейтинг по Украине

Сегодня 11:53
просмотров

Днепропетровщина в лидерах по количеству открытых ФЛП.

Новости Днепра про Рекорд за три года: Днепропетровщина возглавила необычный рейтинг по Украине

По данным портала открытых данных Опендатабот, за сентябрь 2023 года в Украине открылось рекордное количество новых ФЛП.

В сентябре зарегистрировали 35 587 новых бизнесов – это самые высокие показатели не только за время войны, но и за последние три года. Днепропетровщина среди лидеров по количеству новых открытых бизнесов в сентябре.

Возглавляет рейтинг Киев, где появились 4 тысячи 764 предпринимателя, а вот среди областей на первом городе Днепропетровщина, где только за сентябрь открыли 3 тысячи 210 новых бизнесов.

Наиболее востребованы сферы, в которых открывают новые бизнесы украинцы: розничная торговля – 12 777, предоставление индивидуальных услуг – 3 244, оптовая торговля – 2 343.

Новости Днепра про Рекорд за три года: Днепропетровщина возглавила необычный рейтинг по Украине

Читайте также:

Новости Днепра про Рекорд за три года: Днепропетровщина возглавила необычный рейтинг по УкраинеУкраїнська Новости Днепра про Рекорд за три года: Днепропетровщина возглавила необычный рейтинг по УкраинеРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине мужчина жестокого убил 85-летнего дедушку, чтобы обокрасть
Новости Днепра
Сегодня 10:00
На Днепропетровщине мужчина жестокого убил 85-летнего дедушку, чтобы обокрасть

Злоумышленник нанес пожилому мужчине более 30 ножевых ранений.

Россияне всю ночь били по Днепропетровщине: пострадала бабушка, есть разрушения
Новости Днепра
Сегодня 07:40
Россияне всю ночь били по Днепропетровщине: пострадала бабушка, есть разрушения

Российские оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровскую область.

Зарядите телефон: сегодня в Днепре сотни жителей останутся без света (АДРЕСА)
Новости Днепра
Сегодня 06:50
Зарядите телефон: сегодня в Днепре сотни жителей останутся без света (АДРЕСА)

Еще есть время подготовиться!

После морозов в Днепр снова ворвется бабье лето: синоптики назвали дату
Новости Днепра
Вчера 21:56
После морозов в Днепр снова ворвется бабье лето: синоптики назвали дату

Мерзнуть будем не долго.

Последние новости

В части Днепра и пригороде нет воды: когда ее вернут
В части Днепра и пригороде нет воды: когда ее вернут

Части потребителей в Днепре и пригороде временно отключили воду.

Сегодня 11:11
1
просмотров
В Днепре в трамвае умер мужчина: комментарий полиции
В Днепре в трамвае умер мужчина: комментарий полиции

В Днепре вчера, 10 октября, в трамвае умер мужчина.

Сегодня 10:58
2
просмотров
Должны ли таксисты установить кассовые аппараты: налоговая опубликовала разъяснение
Должны ли таксисты установить кассовые аппараты: налоговая опубликовала разъяснение

С 1 октября значительная часть бизнесов должна обязательно иметь кассовый аппарат.

Сегодня 10:28
4
просмотров
На Днепропетровщине мужчина жестокого убил 85-летнего дедушку, чтобы обокрасть
На Днепропетровщине мужчина жестокого убил 85-летнего дедушку, чтобы обокрасть

Злоумышленник нанес пожилому мужчине более 30 ножевых ранений.

Сегодня 10:00
5
просмотров
Поссорились: в Днепре мужчина до смерти избил знакомого
Поссорились: в Днепре мужчина до смерти избил знакомого

В воскресенье, 8 октября, в полицию сообщили о смерти 44-летнего мужчины в одном из домов в Чечеловском районе города.

Сегодня 09:30
5
просмотров
МВФ спрогнозировал курс доллара в Украине на следующий год: 40 и выше
МВФ спрогнозировал курс доллара в Украине на следующий год: 40 и выше

Международный валютный фонд прогнозирует рост курса доллара уже в конце этого года.

Сегодня 09:00
6
просмотров
Россияне всю ночь били по Днепропетровщине: пострадала бабушка, есть разрушения
Россияне всю ночь били по Днепропетровщине: пострадала бабушка, есть разрушения

Российские оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровскую область.

Сегодня 07:40
8
просмотров
Зарядите телефон: сегодня в Днепре сотни жителей останутся без света (АДРЕСА)
Зарядите телефон: сегодня в Днепре сотни жителей останутся без света (АДРЕСА)

Еще есть время подготовиться!

Сегодня 06:50
4
просмотров
Погода на 11 октября: в Днепре ожидается переменная облачность
Погода на 11 октября: в Днепре ожидается переменная облачность

Одевайтесь теплее, друзья!

Сегодня 06:15
4
просмотров
После морозов в Днепр снова ворвется бабье лето: синоптики назвали дату
После морозов в Днепр снова ворвется бабье лето: синоптики назвали дату

Мерзнуть будем не долго.

Вчера 21:56
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх