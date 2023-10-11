За даними порталу відкритих даних Опендатабот, за вересень 2023 року в Україні відкрилася рекордна кількість нових ФОПів.
У вересні зареєстрували 35 587 нових бізнесів — це найвищі показники не лише за час війни, але й за останні три роки. Дніпропетровщина серед лідерів за кількістю відкритих нових бізнесів у вересні.
Очолює рейтинг Київ, де з’явилося 4 тисячі 764 підприємці, а ось серед областей на першому місті Дніпропетровщина, де тільки за вересень відкрили 3 тисячі 210 нових бізнесів.
Найбільш затребувані сфери, у яких відкривають нові справи українці: роздрібна торгівля — 12 777, надання індивідуальних послуг — 3 244, гуртова торгівля — 2 343.
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