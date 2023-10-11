Рекорд за три роки: Дніпропетровщина очолила незвичайний рейтинг по Україні

Дніпропетровщина у лідерах за кількістю відкритих ФОПів.

За даними порталу відкритих даних Опендатабот, за вересень 2023 року в Україні відкрилася рекордна кількість нових ФОПів.

У вересні зареєстрували 35 587 нових бізнесів — це найвищі показники не лише за час війни, але й за останні три роки. Дніпропетровщина серед лідерів за кількістю відкритих нових бізнесів у вересні.

Очолює рейтинг Київ, де з’явилося 4 тисячі 764 підприємці, а ось серед областей на першому місті Дніпропетровщина, де тільки за вересень відкрили 3 тисячі 210 нових бізнесів.

Найбільш затребувані сфери, у яких відкривають нові справи українці: роздрібна торгівля — 12 777, надання індивідуальних послуг — 3 244, гуртова торгівля — 2 343.

Читайте також:

Українська