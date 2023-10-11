Рекорд за три роки: Дніпропетровщина очолила незвичайний рейтинг по Україні - Днепр Инфо
Рекорд за три роки: Дніпропетровщина очолила незвичайний рейтинг по Україні
просмотров
Сегодня 11:53

Дніпропетровщина у лідерах за кількістю відкритих ФОПів.

Новости Днепра про Рекорд за три роки: Дніпропетровщина очолила незвичайний рейтинг по Україні

За даними порталу відкритих даних Опендатабот, за вересень 2023 року в Україні відкрилася рекордна кількість нових ФОПів. 

У вересні зареєстрували 35 587 нових бізнесів — це найвищі показники не лише за час війни, але й за останні три роки. Дніпропетровщина серед лідерів за кількістю відкритих нових бізнесів у вересні. 

Очолює рейтинг Київ, де з’явилося 4 тисячі 764 підприємці, а ось серед областей на першому місті Дніпропетровщина, де тільки за вересень відкрили 3 тисячі 210 нових бізнесів.

Найбільш затребувані сфери, у яких відкривають нові справи українці: роздрібна торгівля — 12 777, надання індивідуальних послуг — 3 244, гуртова торгівля — 2 343.

Новости Днепра про Рекорд за три роки: Дніпропетровщина очолила незвичайний рейтинг по Україні

Читайте також:

Новости Днепра про Рекорд за три роки: Дніпропетровщина очолила незвичайний рейтинг по УкраїніУкраїнська

Главные новости Днепра в Telegram
# # # #

Комментарии

Залишити відповідь

Новости по теме

У Дніпрі у трамваї помер чоловік: коментар поліції
Новини Дніпра
Сегодня 10:58
У Дніпрі у трамваї помер чоловік: коментар поліції

У Дніпрі учора, 10 жовтня, у трамваї помер чоловік.

На Дніпропетровщині чоловік жорстокого вбив 85-річного дідуся, щоб обікрасти
Новини Дніпра
Сегодня 10:00
На Дніпропетровщині чоловік жорстокого вбив 85-річного дідуся, щоб обікрасти

Зловмисник завдав літньому чоловіку більше 30 ножових поранень.

Росіяни усю ніч гатили по Дніпропетровщині: постраждала бабуся, є руйнування
Новини Дніпра
Сегодня 07:40
Росіяни усю ніч гатили по Дніпропетровщині: постраждала бабуся, є руйнування

Російські окупанти продовжують тероризувати Дніпропетровську область.

Був безстрашним воїном та великим патріотом: на війні загинув 54-річний солдат з Дніпропетровщини
Новини Дніпра
Сегодня 07:15
Був безстрашним воїном та великим патріотом: на війні загинув 54-річний солдат з Дніпропетровщини

Вічна слава!