Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Расстрелял товарищей и охранницу Южмаша в 2022 году: суд вынес приговор нацгвардейцу

Расстрелял товарищей и охранницу Южмаша в 2022 году: суд вынес приговор нацгвардейцу

Сегодня 13:30
просмотров

Вынесли приговор Артемию Рябчуку, убившему в январе 2022 года людей на территории Южномаша.

Новости Днепра про Расстрелял товарищей и охранницу Южмаша в 2022 году: суд вынес приговор нацгвардейцу

Военнослужащий, в 2022 году на заводе Южмаш расстрелявший нацгвардейцев, получил пожизненное лишение свободы, сообщили в Государственном бюро расследований.

Строковик Артемий Рябчук, который в 2022 году расстрелял нацгвардейцев на заводе Южмаш, признал свою вину и попросил прощения у родственников погибших.

Напомним, 27 января 2022 года в 03:40 в Днепре на территории Южного машиностроительного завода 21-летний военный Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял пять человек: четырех из караула Нацгвардии и одну гражданскую женщину — вахтершу-охранника, и еще пять людей ранил. После нападения он пытался скрыться с автоматом Калашникова, но его поймали. Расстрел своих товарищей он тогда объяснил отрицательным отношением к себе из-за жалоб руководства.

ДБР выяснило, что во время срочной службы осужденный имел конфликт с другими военнослужащими. Несколько раз он был свидетелем ссор, о которых докладывал руководству, из-за чего у других военных сформировалось к нему негативное отношение.

По данным следствия, после очередного словесного спора он решил убить тех, кто не разделял его мнения и взгляды. Находясь в комнате хранения оружия, он взял автомат и патроны и начал жестоко расстреливать людей.

После расправы обвиняемый взял автомат, 200 патронов к нему и пытался скрыться. Через несколько часов его задержали в городе Подгородное Днепровского района.

В ходе экспертиз выяснилось, что у солдата не было расстройств с психикой и он действовал совершенно сознательно.

Суд приговорил Рябчука к пожизненному заключению. Кроме этого, он должен возместить гражданские иски родственников погибших.

Читайте также:

Новости Днепра про Расстрелял товарищей и охранницу Южмаша в 2022 году: суд вынес приговор нацгвардейцуУкраїнська Новости Днепра про Расстрелял товарищей и охранницу Южмаша в 2022 году: суд вынес приговор нацгвардейцуРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Последние слова «Слава Украине»: россияне расстреляли украинского военного на видео
    Новости Украины
    06.03.2023 16:13
    Последние слова «Слава Украине»: россияне расстреляли украинского военного на видео

    Не простим! Отомстим!

    Вину не признал: по делу стрелка из «Южмаша» в Днепре назначили новое заседание
    Новости Днепра
    13.02.2023 10:41
    Вину не признал: по делу стрелка из «Южмаша» в Днепре назначили новое заседание

    В Красногвардейском районном суде Днепра 10 февраля продолжили заседание по…

    В Днепре со шпилей домов на Рабочей, которые в июле повредили «прилеты», убрали советские звезды (ФОТО)
    Новости Днепра
    06.12.2022 14:14
    В Днепре со шпилей домов на Рабочей, которые в июле повредили «прилеты», убрали советские звезды (ФОТО)

    На Рабочей избавились от советских звезд.

    Расстрел нацгвардейцев на Южмаше в Днепре: дело стрелка направили в суд
    Новости Днепра
    18.10.2022 13:42
    Расстрел нацгвардейцев на Южмаше в Днепре: дело стрелка направили в суд

    ДБР завершило досудебное расследование расстрела нацгвардейцев на заводе Южмаш в…

    Последние новости

    Назвали перечень болезней позвоночника, за которые освобождают от мобилизации
    Назвали перечень болезней позвоночника, за которые освобождают от мобилизации

    Назвали перечень болезней, за которые могут освободить от мобилизации

    Сегодня 20:05
    просмотров
    В Днепре на Победе заметили гигантских рыб (ФОТО)
    В Днепре на Победе заметили гигантских рыб (ФОТО)

    К реке возле яхт-клуба Сич снова запустили карпов.

    Сегодня 19:15
    0
    просмотров
    Выросло количество пострадавших из-за ракетного удара у Днепра: некоторые из них — тяжелые
    Выросло количество пострадавших из-за ракетного удара у Днепра: некоторые из них — тяжелые

    В результате ракетного удара вблизи Днепра 23 апреля есть пострадавшие.

    Сегодня 18:36
    просмотров
    Рэкет и незаконные миллионы: экс-чиновнику полиции из Днепра объявили новое подозрение
    Рэкет и незаконные миллионы: экс-чиновнику полиции из Днепра объявили новое подозрение

    В Днепре объявили новое подозрение правоохранителю, ранее угрожавшему расправой строителю.

    Сегодня 17:45
    просмотров
    Как женщинам в Днепре бесплатно пройти маммографию: что для этого нужно и куда идти
    Как женщинам в Днепре бесплатно пройти маммографию: что для этого нужно и куда идти

    Для профилактики рака груди и других заболеваний женщинам рекомендуется ежегодно делать процедуру маммографии. В Украине сделать ее можно бесплатно.

    Сегодня 17:23
    0
    просмотров
    Бакалавр за 3 года и смена профиля во время обучения: в Украине приняли важные изменения в высшем образовании
    Бакалавр за 3 года и смена профиля во время обучения: в Украине приняли важные изменения в высшем образовании

    Рада согласовала важные изменения в сфере высшего образования.

    Сегодня 16:36
    просмотров
    Украинка установила необычный рекорд Гиннеса в беге с коляской на 10 км
    Украинка установила необычный рекорд Гиннеса в беге с коляской на 10 км

    Необычный рекорд установила украинская бегунья.

    Сегодня 15:48
    просмотров
    Может находиться на Днепропетровщине: полиция разыскивает без вести пропавшую 20-летнюю девушку
    Может находиться на Днепропетровщине: полиция разыскивает без вести пропавшую 20-летнюю девушку

    Полиция Полтавщины разыскивает без вести пропавшую 20-летнюю Марину Чижевич.

    Сегодня 15:14
    5
    просмотров
    В большом городе на Днепропетровщине впервые появится МакДональдс
    В большом городе на Днепропетровщине впервые появится МакДональдс

    Еще в одном городе на Днепропетровщине может появиться МакДональдс

    Сегодня 15:09
    просмотров
    Как в парке Глобы в Днепре выглядит озеро без воды: уникальное фото
    Как в парке Глобы в Днепре выглядит озеро без воды: уникальное фото

    Парк Глобы в Екатеринославе был основан в XVIII когда в свое имение в нижней части города переехал отставной есаул козацького войска Лазарь Глоба. После его смерти имение было продано сначала суконной фабрики, а потом было отдано в казенное владение и…

    Сегодня 14:39
    8
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх