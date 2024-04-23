Расстрелял товарищей и охранницу Южмаша в 2022 году: суд вынес приговор нацгвардейцу

Вынесли приговор Артемию Рябчуку, убившему в январе 2022 года людей на территории Южномаша.

Военнослужащий, в 2022 году на заводе Южмаш расстрелявший нацгвардейцев, получил пожизненное лишение свободы, сообщили в Государственном бюро расследований.

Строковик Артемий Рябчук, который в 2022 году расстрелял нацгвардейцев на заводе Южмаш, признал свою вину и попросил прощения у родственников погибших.

Напомним, 27 января 2022 года в 03:40 в Днепре на территории Южного машиностроительного завода 21-летний военный Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял пять человек: четырех из караула Нацгвардии и одну гражданскую женщину — вахтершу-охранника, и еще пять людей ранил. После нападения он пытался скрыться с автоматом Калашникова, но его поймали. Расстрел своих товарищей он тогда объяснил отрицательным отношением к себе из-за жалоб руководства.

ДБР выяснило, что во время срочной службы осужденный имел конфликт с другими военнослужащими. Несколько раз он был свидетелем ссор, о которых докладывал руководству, из-за чего у других военных сформировалось к нему негативное отношение.

По данным следствия, после очередного словесного спора он решил убить тех, кто не разделял его мнения и взгляды. Находясь в комнате хранения оружия, он взял автомат и патроны и начал жестоко расстреливать людей.

После расправы обвиняемый взял автомат, 200 патронов к нему и пытался скрыться. Через несколько часов его задержали в городе Подгородное Днепровского района.

В ходе экспертиз выяснилось, что у солдата не было расстройств с психикой и он действовал совершенно сознательно.

Суд приговорил Рябчука к пожизненному заключению. Кроме этого, он должен возместить гражданские иски родственников погибших.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: