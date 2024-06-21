В Днепропетровской области будут судить сотрудницу налоговой за ущерб государству в 55 миллионов гривен

Действия чиновника нанесли ущерб государству.

Чиновница незаконно подтвердила правильность применения льготной ставки налогообложения.

В Днепропетровской области будут судить сотрудницу налоговой службы, которая обвиняется в причинении ущерба государству на сумму 55 миллионов гривен.

Следствие установило, что женщина, не имея полномочий, проверила годовую налоговую декларацию физического лица-предпринимателя. В ходе проверки она незаконно подтвердила правильность применения предпринимателем льготной ставки налогообложения государственного бюджета Украины не поступило почти 55 миллионов гривен.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия» (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Прокуроры Днепропетровской области направили в соответствующие органы обвинительный акт в отношении главного государственного инспектора одного из отделов Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.

Дело уже передано в суд, где будет решаться вопрос о виновности и мере наказания обвиняемой.

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