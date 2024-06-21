Обрыв линий электропередач, сваленные столбы и деревья на дорогах: последствия непогоды в Днепре

В Днепре вчера, 20 июня, бурлила непогода.

Из-за сильного ветра и ливня в городе был настоящий погодный апокалипсис. Столбы и деревья попадали на дороги и припаркованные автомобили. Также сорвало 8 линий наружного освещения и 5 линий интернет-провайдеров. Коммунальщики ликвидировали последствия непогоды всю ночь.

Как сообщили в Днепровском городском совете, с ночи до утра две оперативно-выездные бригады КП «Горсвет ремонтировали оборванные коммуникации.

Сегодня, 21 июня, диспетчерская служба зарегистрировала еще 8 обрывов линий наружного освещения и аварийную ШОО. Пять бригад все еще продолжают их ремонтировать.

Также сейчас дорожные работники убирают поломанные ветки и деревья, упавшие на улицах города. Работают 80 уборщиков и 7 единиц техники.

В КП «Горзеленстрой» вчера поступило 75 заявок по сломанным деревьям и веткам. Уже выполнили 39 из них.

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