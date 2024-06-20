В центре Днепра вероятные охранники Тищенко «скрутили» военного: в полиции прокомментировали инцидент

В четверг, 20 июня, в Днепре во время «облавы» на колцентры, которую устроил нардеп Тищенко, неизвестные напали на мужчину. В соцсетях сообщалось, что это так называемая «охрана» должностного лица. В сети появились кадры потасовки между неизвестными в балаклавах и военной форме и мужчиной, который был с ребенком.
Пока известно, что мужчиной, которого «скрутили» неизвестные в балаклавах, был военный Дмитрий «Сын» Павлов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил блогер Игорь Лаченков.
По информации Лаченкова, Дмитрий вступил в спор с Николаем Тищенко и его охраной.
Павлов Дмитрий – днепрянин, с началом полномасштабного вторжения добровольно вступив в ВСУ, проходил службу в спецподразделении «KRAKEN» и прошел ожесточенные бои, в частности, на Харьковщине.
На инцидент отреагировали в полиции. Там сообщили, что по факту конфликта в центре Днепра полиция открыла два уголовных производства.
Неизвестные в камуфлированной одежде и балаклавах нанесли 33-летнему мужчине телесные повреждения и незаконно удерживали его. Событие произошло 20 июня около 13:45 на пр. Яворницкого в г. Днепр. По данному факту следователями отделения полиции № 5 Днепровского РУП возбуждено два уголовных производства по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) и 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины, – говорится в сообщении полиции.
В настоящее время правоохранители устанавливают личность нападающих.
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