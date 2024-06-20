Нардеп Тищенко снова появился в Днепре с «облавой» на ботофермы, а его охранники избили человека

В Днепре якобы "накрыли" еще пять мошеннических ботоферм.

Днепр снова посетил Николай Тищенко. Это уже второй визит одиозного нардепа в город за месяц. В прошлый раз в конце мая Тищенко видели на проспекте Яворницкого возле одного из бизнес-центров. На этот раз рейд прошел близ Кельнского бульвара (ранее – Екатеринославский бульвар).

В своем телеграм-канале Тищенко рассказал, что его команда совместно с полицией разоблачили сразу несколько адресов объединенной преступной группировки «девятки», которая якобы владеет большой сетью мошеннических ботоферм, или как их чаще называют «офисов».

Поздравляю из города Днепр. Город-герой, который к большому сожалению сейчас превратился в центр мошенничества. Но так будет недолго. Благодарю Генерального прокурора Андрея Костина, министра внутренних дел Игоря Клименко, представителей Национальной Полиции за профессиональную работу. Сегодня мы совместно разоблачили сразу несколько адресов объединенной преступной группировки «девятки». Это большая сеть ботоферм, более ста адресов по всей Украине. Сейчас уже установлена ​​большая часть всех организаторов, — отметил Тищенко.

Нардеп сообщил, что сегодня удалось прекратить работу пяти ботоферм. По словам Тищенко, все они грабят семьи военных, украинских женщин и матерей.

Многие годы эти мошенники занимаются террором простых украинцев и граждан стран-партнеров, которые оказывают помощь нашей стране в борьбе с агрессором! Я уже рассказывал, как менеджмент и владельцы мошеннических ботоферм финансируют РФ, – заметил Тищенко.

Ждем более подробную официальную информацию от правоохранителей.

В телеграм-каналах со ссылкой на очевидцев утверждают, что охранники Тищенко избили прохожего. В сети появились кадры потасовки между неизвестными в балаклавах и военной форме и мужчиной, который был с ребенком.

Появилось видео, на котором бойцы Тищенко проводят задержание на Яворницкого. По словам стоящей рядом женщины, мужчина отказывался отдать ребенка матери и прикрывался ею, чтобы ему ничего не сделали, — говорится в телеграм-канале «ХДнепр».

Это не военные, не полиция и не работники ТЦК, а именно охранники нардепа. Сам Тищенко пока эту информацию ни опроверг, ни подтвердил.

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