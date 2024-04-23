Розстріляв товаришів та охороницю Південмашу у 2022 році: суд виніс вирок нацгвардійцю

Винесли вирок Артемію Рябчуку, який у січні 2022 року вбив людей на території Південмашу.

Військовослужбовець, який у 2022 році на заводі Південмаш розстріляв нацгвардійців, отримав довічне позбавлення волі, повідомили в Державному бюро розслідувань.

Строковик Артемій Рябчук, який у 2022 році розстріляв нацгвардійців на заводі Південмаш, визнав свою провину та попросив вибачення у родичів загиблих.

Нагадаємо, 27 січня 2022 року о 03:40 у Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу 21-річний військовий Нацгвардії Артемій Рябчук розстріляв пʼятьох людей: чотирьох із караулу Нацгвардії та одну цивільну жінку – вахтерку-охоронницю, ще пʼятеро людей дістали поранень. Після нападу він намагався утекти з автоматом Калашникова, але його спіймали. Розстріл пояснив негативним ставленням до себе через скарги керівництву.

ДБР з’ясувало, що під час строкової служби засуджений мав конфлікт з іншими військовослужбовцями. Кілька разів він був свідком сварок, про які доповідав керівництву, через що в інших військових сформувалося до нього негативне ставлення.

За даними слідства, після чергової словесної суперечки він вирішив вбити тих, хто не поділяв його думок та поглядів. Перебуваючи у кімнаті зберігання зброї, він взяв автомат та набої й почав жорстоко розстрілювати людей.

Після розправи обвинувачений взяв автомат, 200 набоїв до нього та намагався втекти. За кілька годин його затримали у місті Підгороднє Дніпровського району.

Під час експертиз з’ясувалося, що солдат не мав розладів з психікою і діяв цілковито свідомо.

Суд засудив Рябчука до довічного ув’язнення. Крім цього, він має відшкодувати цивільні позови родичів загиблих.

Читайте також:

Українська

Автор: