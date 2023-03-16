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  • Пришла на позиции военных: в Днепре спасли ослицу из Донбасса, у которой была повреждена конечность

Пришла на позиции военных: в Днепре спасли ослицу из Донбасса, у которой была повреждена конечность

Сегодня 17:52
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Сейчас животное проходит реабилитацию.

Новости Днепра про Пришла на позиции военных: в Днепре спасли ослицу из Донбасса, у которой была повреждена конечность

На позиции военных в Донецкой области пришли два осла – мама и сын. Бойцы вывезли животных в безопасное место. Сын-осел оказался здоровым, поэтому его сразу забрали волонтеры, а вот у мамы-ослицы, которую зовут Мамуля, была серьезная травма. Поэтому военные обратились к ветеринарам, чтобы они помогли животному.

Об этом сообщает ДнепрTV.

Новости Днепра про Пришла на позиции военных: в Днепре спасли ослицу из Донбасса, у которой была повреждена конечность

Уже в Днепре специалисты обнаружили, что одна из конечностей Мамули полностью раздавлена. Врачи провели сложную операцию и сохранили жизнь животному.

Когда она приехала, то состояние раны ее конечности было очень тяжелое, большое воспаление. Мы беспокоились, что может уже начала развиваться гангрена. Вчера сделали эту срочную операцию, сегодня она уже чувствует себя хорошо, – рассказала Оксана, ветеринарный врач.

Ветеринары говорят, что жизни ослицы ничего не угрожает, впрочем, нужно длительное время, чтобы рана зажила.

Мамулю уже перевезли на ферму. Там она будет восстанавливаться в комфортных условиях. Позже ослице планируют установить протез.

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Новости Днепра про Пришла на позиции военных: в Днепре спасли ослицу из Донбасса, у которой была повреждена конечностьУкраїнська Новости Днепра про Пришла на позиции военных: в Днепре спасли ослицу из Донбасса, у которой была повреждена конечностьРусский

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