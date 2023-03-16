Пришла на позиции военных: в Днепре спасли ослицу из Донбасса, у которой была повреждена конечность

На позиции военных в Донецкой области пришли два осла – мама и сын. Бойцы вывезли животных в безопасное место. Сын-осел оказался здоровым, поэтому его сразу забрали волонтеры, а вот у мамы-ослицы, которую зовут Мамуля, была серьезная травма. Поэтому военные обратились к ветеринарам, чтобы они помогли животному.
Об этом сообщает ДнепрTV.
Уже в Днепре специалисты обнаружили, что одна из конечностей Мамули полностью раздавлена. Врачи провели сложную операцию и сохранили жизнь животному.
Когда она приехала, то состояние раны ее конечности было очень тяжелое, большое воспаление. Мы беспокоились, что может уже начала развиваться гангрена. Вчера сделали эту срочную операцию, сегодня она уже чувствует себя хорошо, – рассказала Оксана, ветеринарный врач.
Ветеринары говорят, что жизни ослицы ничего не угрожает, впрочем, нужно длительное время, чтобы рана зажила.
Мамулю уже перевезли на ферму. Там она будет восстанавливаться в комфортных условиях. Позже ослице планируют установить протез.
Читайте также:
Автор:
В Каменском в подвале гимназии замуровали кошек.
Вчера в Днепре произошел ужасный случай.
На трассе Днепр-Николаев произошло смертельное ДТП
Днепр продолжает устанавливать рекорды по рождаемости.
Украинские военные продолжают наносить удары по технике врага и уничтожили две радиолокационные станции РФ.
Сегодня жители Самарского района могли видеть густой дым.
В Каменском в подвале гимназии замуровали кошек.
Среди промышленной зоны в Днепре находится один из самых старых жилых массивов города. Изначально его называли «поселком», словом «жилмассивы» спальные районы стали называть уже в середине 1970-х годов. Первые дома в городе строили пятиэтажные, технологию строительства 9-ти этажек освоили позже.
В центре Днепра продолжают строительство нового комплекса.
Вчера, 15 марта, на 82 году ушел из жизни почетный гражданин Днепра Виктор Веретенников.
В Днепре и области разоблачили мошенническую схему.
Постоянный стресс, в котором живут украинцы уже год сказывается на здоровье. Даже те, кто раньше не жаловался на здоровье могут чувствовать головную боль, боль в сердце и подавленное настроение. Все это может быть признаком заболеваний сердечно-сосудистой системы, что чревато в…
Вчера в Днепре произошел ужасный случай.
Тарантино написал сценарий своей последней киноленты.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!