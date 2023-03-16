Потерял равновесие и упал: в Днепре 15-летний парень наглотался таблеток

На место происшествия вызвали скорую. Подростка доставили в реанимационное отделение областной детской клинической больницы. У него диагностировали ушиб мозга и отравление неизвестным веществом.

После этого юноша потерял равновесие и упал.

Так, 15 марта возле одного из домов по улице Минаева собралась компания подростков. В какой-то момент 15-летний парень принял неизвестные таблетки.

В среду, 15 марта, в 20:25 на линию «101» сообщили…

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