Потерял равновесие и упал: в Днепре 15-летний парень наглотался таблеток

Так, 15 марта возле одного из домов по улице Минаева собралась компания подростков. В какой-то момент 15-летний парень принял неизвестные таблетки.
Об этом сообщает «Днепр Оперативный».
После этого юноша потерял равновесие и упал.
На место происшествия вызвали скорую. Подростка доставили в реанимационное отделение областной детской клинической больницы. У него диагностировали ушиб мозга и отравление неизвестным веществом.
Все обстоятельства инцидента будут устанавливать правоохранители.
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