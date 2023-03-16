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Потерял равновесие и упал: в Днепре 15-летний парень наглотался таблеток

Сегодня 14:58
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Вчера в Днепре произошел ужасный случай.

Новости Днепра про Потерял равновесие и упал: в Днепре 15-летний парень наглотался таблеток

Так, 15 марта возле одного из домов по улице Минаева собралась компания подростков. В какой-то момент 15-летний парень принял неизвестные таблетки.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный».

После этого юноша потерял равновесие и упал.

На место происшествия вызвали скорую. Подростка доставили в реанимационное отделение областной детской клинической больницы. У него диагностировали ушиб мозга и отравление неизвестным веществом.

Все обстоятельства инцидента будут устанавливать правоохранители.

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