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  • Прийшла на позиції військових: у Дніпрі врятували ослицю з Донеччини, в якої була розтрощена кінцівка

Прийшла на позиції військових: у Дніпрі врятували ослицю з Донеччини, в якої була розтрощена кінцівка

Сьогодні 17:52
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Зараз тваринка проходить реабілітацію.

Новости Днепра про Прийшла на позиції військових: у Дніпрі врятували ослицю з Донеччини, в якої була розтрощена кінцівка

На позиції військових у Донецькій області прийшли два віслюки – мама та син. Бійці вивезли тварин у безпечне місце. Син-віслюк виявився здоровим, тому його відразу забрали волонтери, а от у мами-ослиці, яку звати Мамуля, була серйозна травма. Тому військові звернулися до ветеринарів, щоб ті допомогли тварині.

Про це повідомляє ДніпроTV.  

Новости Днепра про Прийшла на позиції військових: у Дніпрі врятували ослицю з Донеччини, в якої була розтрощена кінцівка

Уже в Дніпрі фахівці виявили, що одна з кінцівок Мамулі повністю розтрощена. Лікарі провели складну операцію і зберегли життя тварині. 

Коли вона приїхала, то стан рани її кінцівки був дуже важкий, велике запалення. Ми турбувалися, що може вже почала розвиватися гангрена. Вчора зробили цю термінову операцію, сьогодні вже вона почувається добре, – розповіла Оксана, ветеринарна лікарка.

Ветеринари кажуть, життю ослиці наразі нічого не загрожує, втім, потрібен тривалий час, аби рана загоїлась.

Мамулю вже перевезли на ферму. Там вона одужуватиме у комфортних умовах. Згодом ослиці планують встановити протез.

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Новости Днепра про Прийшла на позиції військових: у Дніпрі врятували ослицю з Донеччини, в якої була розтрощена кінцівкаУкраїнська

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