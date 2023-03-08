Прозрачные дорожки и деревья на островках: проект парка в Днепре получил престижную премию

Парк "Зеленый гай", наверное, знают все жители города.

Многие любят проводить там выходные. В 2022 году, до начала полномасштабной войны, эту зеленую зону планировали реконструировать. Однако война внесла свои коррективы.

Но несмотря на это, проект парка «Зеленый гай», который планируют воплотить в жизнь после нашей победы, стал победителем конкурса Национального союза архитекторов Украины в номинации «Ландшафтная архитектура».

Об этом сообщил в Facebook депутат горсовета Артем Хмельников.

В 2022 году городские власти Днепра должны были начать строительство этого классного проекта. Но у рф с путиным были свои преступные планы. Проект действительно супер. Спасибо архитекторам. И после Победы мы его реализуем! А сейчас работаем на Победу! – написал он.

Отметим, «Премия Национального союза архитекторов Украины 2022» объявила победителей в феврале 2023 года. На конкурс было представлено 87 работ из разных регионов Украины, в том числе 6 работ из Днепра. Кроме проекта парка «Зеленый гай», гран-при в номинации «Здания, комплексы и сооружения» получило пивное пространство «MOVA».

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