Прозрачные дорожки и деревья на островках: проект парка в Днепре получил престижную премию

Многие любят проводить там выходные. В 2022 году, до начала полномасштабной войны, эту зеленую зону планировали реконструировать. Однако война внесла свои коррективы.
Но несмотря на это, проект парка «Зеленый гай», который планируют воплотить в жизнь после нашей победы, стал победителем конкурса Национального союза архитекторов Украины в номинации «Ландшафтная архитектура».
Об этом сообщил в Facebook депутат горсовета Артем Хмельников.
В 2022 году городские власти Днепра должны были начать строительство этого классного проекта. Но у рф с путиным были свои преступные планы. Проект действительно супер. Спасибо архитекторам. И после Победы мы его реализуем! А сейчас работаем на Победу! – написал он.
Отметим, «Премия Национального союза архитекторов Украины 2022» объявила победителей в феврале 2023 года. На конкурс было представлено 87 работ из разных регионов Украины, в том числе 6 работ из Днепра. Кроме проекта парка «Зеленый гай», гран-при в номинации «Здания, комплексы и сооружения» получило пивное пространство «MOVA».
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