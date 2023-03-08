Прозорі доріжки та дерева на острівцях: проєкт парку у Дніпрі отримав престижну премію

Парк "Зелений гай", напевно, знають усі мешканці міста.

Багато хто любить проводити там вихідні. 2022 року, до початку повномасштабної війни, цю зелену зону планували реконструювати. Проте війна внесла свої корективи.

Та незважаючи на це, проєкт парку “Зелений Гай”, який планують втілити у життя після нашої перемоги, став переможцем конкурсу Національної спілки архітекторів України у номінації «Ландшафтна архітектура».

Про це повідомив у Facebook депутат міськради Артем Хмельников.

У 2022 році міська влада Дніпра мала розпочати будівництво цього класного проєкту. Але росія з путіним мали свої злочинні плани. Проєкт дійсно супер. Дякую архітекторам. І після Перемоги ми його відтворимо! А зараз працюємо на Перемогу! – написав він.

Зазначимо, «Премія Національної спілки архітекторів України 2022» оголосила переможців у лютому 2023 року. На огляд-конкурс було представлено 87 робіт з різних регіонів України, зокрема 6 робіт із Дніпра. Крім проєкту парку “Зелений гай”, гран-прі в номінації “Будівлі, комплекси та споруди” отримав пивний простір «MOVA».

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